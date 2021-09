LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Belgio e Francia le più attive, l’Italia prende fiato (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Si spacca il gruppo, per fortuna c’è un azzurro davanti. 14.41 Si muove il tedesco Politt a 90 km dall’arrivo. 14.40 Ancora Ballerini: “Nei primi giri c’è stato tanto nervosismo, io e Trentin siamo rimasti coinvolti in una caduta“. 14.39 Davide Ballerini: “Il Ciclismo è anche cadute, spero di non essermi fatto nulla di male, credo siano solo botte. Ho visto pedalare bene Colbrelli e Nizzolo. Alaphilippe mi ha detto che la gamba c’era, anche Sagan e Van Aert li ho visti bene. Però potrebbe anche vincere un outsider. Speriamo in un italiano“. 14.37 Ora si fanno da parte i belgi. Si porta davanti Cosnefroy, che era già in fuga con Evenepoel in precedenza. 14.36 Siamo a 95 km dall’arrivo. Da circa 45 minuti è una fase di apparente stallo. Il Belgio sta tirando il gruppo, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 Si spacca il gruppo, per fortuna c’è un azzurro davanti. 14.41 Si muove il tedesco Politt a 90 km dall’arrivo. 14.40 Ancora Ballerini: “Nei primi giri c’è stato tanto nervosismo, io e Trentin siamo rimasti coinvolti in una caduta“. 14.39 Davide Ballerini: “Ilè anche cadute, spero di non essermi fatto nulla di male, credo siano solo botte. Ho visto pedalare bene Colbrelli e Nizzolo. Alaphilippe mi ha detto che la gamba c’era, anche Sagan e Van Aert li ho visti bene. Però potrebbe anche vincere un outsider. Speriamo in un italiano“. 14.37 Ora si fanno da parte i belgi. Si porta davanti Cosnefroy, che era già in fuga con Evenepoel in precedenza. 14.36 Siamo a 95 km dall’arrivo. Da circa 45 minuti è una fase di apparente stallo. Ilsta tirando il gruppo, ...

