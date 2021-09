Ligue 1 | il Monaco batte il Clermont L' Angers frena con il Troyes

(Di domenica 26 settembre 2021)- FERRAND (FRANCIA) - Ilsupera in trasferta, 3 - 1, il. Seconda vittoria consecutiva per l'undici di Kovac che sale in ottava posizione, a - 2 dal quarto posto. Terza ...

CLERMONT - FERRAND (FRANCIA) - Ilsupera in trasferta, 3 - 1, il Clermont . Seconda vittoria consecutiva per l'undici di Kovac che sale in ottava posizione, a - 2 dal quarto posto. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite ...L'exinfatti è stato pizzicato dalle telecamere mentre si sfogava in panchina con Idrissa ... Otto partite e otto vittorie in1 per il Psg che si trova però a dover fronteggiare tre ...L'undici di Kovac si impone 3-1 grazie alle reti di Ben Yedder, Volland e Diop. Pareggio, 1-1, tra Bordeaux e Rennes ...Clermont-Monaco, match valido per l’ottava giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, diretta TV e streaming gratis ...