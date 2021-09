Juventus-Sampdoria, il gol di Dybala è uno spettacolo [VIDEO] (Di domenica 26 settembre 2021) Avvio sprint della Juventus nella partita della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo contro lo Spezia e ha ritrovato fiducia dopo un momento veramente negativo. L’intenzione del club bianconero è quella di recuperare posizioni in classifica. La Juventus è in campo contro la Sampdoria. La partenza della squadra di Massimiliano Allegri è stata veramente positiva, i bianconeri giocano con grinta e qualità. Il match si sblocca dopo 10 minuti: tiro di Locatelli che viene respinto dalla difesa blucerchiata, il pallone arriva sul sinistro di Dybala che fa partire un tiro perfetto che supera Audero. Vantaggio bianconero. Dybala ??pic.twitter.com/rkRXo76SyJ — BI 1897 (@BI 1897) September 26, 2021 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 settembre 2021) Avvio sprint dellanella partita della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo contro lo Spezia e ha ritrovato fiducia dopo un momento veramente negativo. L’intenzione del club bianconero è quella di recuperare posizioni in classifica. Laè in campo contro la. La partenza della squadra di Massimiliano Allegri è stata veramente positiva, i bianconeri giocano con grinta e qualità. Il match si sblocca dopo 10 minuti: tiro di Locatelli che viene respinto dalla difesa blucerchiata, il pallone arriva sul sinistro diche fa partire un tiro perfetto che supera Audero. Vantaggio bianconero.??pic.twitter.com/rkRXo76SyJ — BI 1897 (@BI 1897) September 26, 2021 L'articolo ...

