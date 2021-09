Il pilota Michel Fabrizio si ritira dopo la morte di Viñales: «Un’ecatombe di bambini in pista. È il momento di dire basta» (Di domenica 26 settembre 2021) «Mi rifiuto di correre per rispetto della vita umana. E mi ritiro. È il momento di dire basta. Lo faccio per mandare un messaggio forte di protesta. Affinché le regole cambino per la salvaguardia delle vite umane». Così il pilota italiano Michel Fabrizio in un post su Instagram, dopo la morte del pilota 15enne Dean Berta Viñales durante la gara di Supersport 300. «Ho assistito ad una brutta giornata, la perdita di un pilota di soli 15 anni – osserva ancora il pilota italiano -. Gare così ne ho viste tante in questa categoria, e ogni volta che ne finiva una, si tirava un sospiro di sollievo perché era andata bene. Ma purtroppo non sempre va bene ed è successo l’imprevedibile o forse ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) «Mi rifiuto di correre per rispetto della vita umana. E mi ritiro. È ildi. Lo faccio per mandare un messaggio forte di protesta. Affinché le regole cambino per la salvaguardia delle vite umane». Così ilitalianoin un post su Instagram,ladel15enne Dean Bertadurante la gara di Supersport 300. «Ho assistito ad una brutta giornata, la perdita di undi soli 15 anni – osserva ancora ilitaliano -. Gare così ne ho viste tante in questa categoria, e ogni volta che ne finiva una, si tirava un sospiro di sollievo perché era andata bene. Ma purtroppo non sempre va bene ed è successo l’imprevedibile o forse ...

