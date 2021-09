Ibrahimovic non si ferma al calcio, nasce la sua gomma: di cosa si tratta (Di domenica 26 settembre 2021) Definirla la gomma di Zlatan forse parrebbe un’esagerazione, ma in fondo non lo è. Ibrahimovic è il nuovo volto di Mind The Gum, la chewing gum che favorisce la concentrazione messa a punto dall’azienda Dante Medical Solutions, di cui il bomber del Milan ha acquisito il 18% delle quote societarie. Il chewing gum – che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Definirla ladi Zlatan forse parrebbe un’esagerazione, ma in fondo non lo è.è il nuovo volto di Mind The Gum, la chewing gum che favorisce la concentrazione messa a punto dall’azienda Dante Medical Solutions, di cui il bomber del Milan ha acquisito il 18% delle quote societarie. Il chewing gum – che L'articolo proviene da Inews.it.

