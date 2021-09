"Gomorra" a Napoli tra mitra e inseguimenti: quattro arresti (Di domenica 26 settembre 2021) Doppio inseguimento tra ieri notte e questa mattina a Napoli. In due si schiantano contro un palo della segnaletica stradale nel quartiere Chiaia. Altri cinque invece erano armati di una mitraglietta e... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 settembre 2021) Doppio inseguimento tra ieri notte e questa mattina a. In due si schiantano contro un palo della segnaletica stradale nel quartiere Chiaia. Altri cinque invece erano armati di unaglietta e...

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra Napoli "Gomorra" a Napoli tra mitra e inseguimenti: quattro arresti Doppio inseguimento tra ieri notte e questa mattina a Napoli. In due si schiantano contro un palo della segnaletica stradale nel quartiere Chiaia. Altri cinque invece erano armati di una mitraglietta e hanno distrutto una volante nel quartiere Ponticelli.

"Gomorra" a Napoli tra mitra e inseguimenti: quattro arresti

mpattato contro la volante, il conducente, sceso dall'auto, ha estratto una pistola mitragliatrice verso i poliziotti e si è dato alla fuga a piedi ...

