Gol | vittoria e festa per le 400 volte in maglia azzurra | la serata speciale di Insigne 

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna targa e unasono state consegnate dal Vice Presidente del Calcio Napoli, Eduardo De Laurentiis a Lorenzo Insigne sul terreno di gioco del Maradona, poco prima dell’inizio della partita con il Cagliari, per festeggiare le 400 presenze del capitano con la. “400in azzurro Capitano! #ForzaNapoliSempre“, si legge sul canale Twitter della SSC Napoli dove sono state pubblicate le foto della consegna della targa e della. Dopo la gara vinta contro il Cagliari, Lorenzo Insigne, autore del definitivo 2-0, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Il modo migliore per festeggiare le 400 partite era vincere e fare gol, ci siamo riusciti tutti assieme, dobbiamo solo stare con i piedi per terra e lavorare perché la strada è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gol vittoria

SulmonaOggi

... centrocampista dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lacontro il Bologna. Le sue parole. "Emozione indescrivibile il primoin serie A. Ilè arrivato in un momento ...Nel posticipo della 6ª giornata di Serie A, il Napoli ottiene la sestaconsecutiva e supera il Cagliari per 2 - 0. InOsimhen e InsigneCosì il capitano degli azzurri: "Le 400 gare? Era giusto festeggiarle con un gol e con la vittoria. Spalletti ci fa lavorare divertendoci e i risultati si vedono" ...All'appuntamento social post-derby non poteva non partecipare Ciro Immobile. L'attaccante non ha messo la propria firma sul tabellino di Lazio - Roma, ma si è reso comunque ...