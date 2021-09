Germania | proiezioni | Spd in lieve vantaggio sulla Cdu Sfida Scholz-Laschet per la cancelleria

(Di domenica 26 settembre 2021) Testa a testa tra Spd e Cdu-Csu, rispettivamente al 25,2% e 24,6%. Queste le indicazioni delledi Ard in. Seguono i Verdi, che però si fermano al 14,3% e i Liberali dell’Fdp con un buon 11,6%, ultradestra peggio del previsto 10,8%. Crolla l’estrema sinistra Die Linke, ferma al 5%, in bilico per l’ingresso al Bundestag.

Almeno così sarà per una notte, dato lo scenario emerso dalle prime proiezioni del voto in Germania, che fotografa una partita sul filo e due sfidanti pronti a rivendicare lo scettro.