Fusione nucleare, il successo di Cfs (Eni) avvicina di poco il traguardo: primi impianti nel 2031. Troppo in là per aiutare transizione

Riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e neutralità climatica al 2050: sono gli obiettivi fissati dall'Unione europea per rispondere all'emergenza del riscaldamento delle temperature e stimolare l'industria green. Nelle ultime settimane le aperture – poi in parte ritrattate – del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani al nucleare di quarta generazione hanno riacceso il dibattito su un eventuale ruolo dell'atomo nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Il punto è che – come ha dovuto poi chiarire il ministro – le nuove tecnologie di fissione "non sono mature" e se ne saprà di più "tra 10-15 anni". E lo stesso vale per la tecnologia della Fusione termonucleare: quella che, con un processo simile a quello che avviene nel sole e nelle stelle, è in grado di produrre ...

