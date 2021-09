Fiorentina | Barone | «Rinnovo Vlahovic? Incontro in programma tra due settimane»

(Di domenica 26 settembre 2021) Il dg dellaJoeha parlato prima del fischio d’inizio della gara con l’Udinese: ecco le dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di DAZN, il dg dellaJoeha parlato del momento viola e deldi: SQUADRA – «Si parla sempre del gruppo. Grande merito di Italiano e della squadra che segue il suo sistema di gioco».– «Abbiamo preparato già tutto ciò che serve per il suo, ora Dusan però deve pensare a giocare. Aspettiamo un, è inda duema non succede, però è tutto pronto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Udinese, rispondendo ad una domanda relativa al rinnovo di Vlahovic: "Su Dusan si parla sempre del gruppo. Grande merito di Italiano e della squadra che segue il suo sistema di gioco. Abbiamo preparato già tutto ciò che serve per il suo rinnovo, ora Dusan però deve pensare a giocare. Aspettiamo un incontro, è tutto pronto da due mesi ma non succede, però è tutto pronto".