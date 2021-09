F1: Russia; Norris in testa a metà gara, Leclerc rimonta (Di domenica 26 settembre 2021) Lando Norris su McLaren è in testa a metà gara nel Gp di Russia, sul circuito di Sochi, quando ancora solo una parte dei concorrenti ha effettuato il pit stop. Il giovane britannico precede Lewis ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Landosu McLaren è innel Gp di, sul circuito di Sochi, quando ancora solo una parte dei concorrenti ha effettuato il pit stop. Il giovane britannico precede Lewis ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POOOOOLE POSITION PER NORRIS ?? Hamilton sbaglia, Sainz in prima fila I RISULTATI ? - SkySportF1 : F1, oggi il GP di Russia: orari tv e ultime news da Sochi. Norris-Sainz, amici contro #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? SI FERMA NORRIS, PEREZ LEADER (-23 giri) ? Pit stop anche per Lewis e Max IL LIVE ? - giornaleradiofm : Approfondimenti: F1: Russia; Norris in testa a metà gara, Leclerc rimonta: (ANSA) - ROMA, 26 SET - Lando Norris su… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? SI FERMA NORRIS, PEREZ LEADER (-23 giri) ? Pit stop anche per Lewis e Max IL LIVE ? -