F1 GP Russia | a Sochi Hamilton torna alla vittoria | podio Ferrari | terza con Sainz

(Di domenica 26 settembre 2021) Quindicesimo Charles Leclerc, che dopo aver sfiorato ilsi ritrova nelle retrovie: anche lui ha pagato a caro prezzo la scelta di non rientrare ai box per montare le gomme da bagnato L'articolo proviene da Firenze Post.

L'insalata russa, la pioggia che lava via le certezze e toglie a Norris una gara che sembrava già vinta. Vince Lewis Hamilton, trionfo numero 100 in F1, ma dal retrogusto agrodolce. Gp di, orari e classifiche Mondiali Perché dietro c'è Max Verstappen che scattava ultimo, l'olandese esulta come se fosse lui il vincitore: gara di rimonta perfetta, lontana da guai e con sorpassi al ...Tutti gli altri con le medie Sarà un Gran Premio difficile da decifrare quello di. In pole position c'è il soprendente Lando Norris con la McLaren - Mercedes, recente vincitrice del GP d'Italia ...Il circus della F1 questa settimana ha fatto tappa in Russia, a Sochi nelle vicinanze del Mar Nero, si è vista una pole postion che mancava dal 2004: McLaren, Ferrari e Williams nelle prime tre ...Gara pazza a Sochi, che nel finale regala la pioggia a scombussolare le carte in tavola: Norris si ferma tardi e perde una vittoria che finisce nelle mani di Hamilton, al suo 100° hurrà della carriera ...