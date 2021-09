F.1, GP Russia - Sochi, vittoria numero 100 per Lewis Hamilton (Di domenica 26 settembre 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. L'inglese della Mercedes è riuscito a capitalizzare l'occasione che gli si è presentata nei giri finali, con l'arrivo della pioggia che ha rimescolato le carte e gli ha permesso di mettere le mani su un'altra pietra miliare della sua carriera: la centesima vittoria in F.1. Seconda posizione per Max Verstappen: l'olandese della Red Bull Racing è partito dall'ultima posizione ed è riuscito a rimontare. La squadra austro-inglese ha azzeccato la chiamata ai box per il cambio gomme e Max è riuscito ad agguantare una seconda posizione che limita i danni in ottica iridata. Insieme ai due grandi protagonisti di quest'anno, sul podio di Sochi troviamo il ferrarista Carlos Sainz, con un terzo posto più che ... Leggi su quattroruote (Di domenica 26 settembre 2021)ha vinto il Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. L'inglese della Mercedes è riuscito a capitalizzare l'occasione che gli si è presentata nei giri finali, con l'arrivo della pioggia che ha rimescolato le carte e gli ha permesso di mettere le mani su un'altra pietra miliare della sua carriera: la centesimain F.1. Seconda posizione per Max Verstappen: l'olandese della Red Bull Racing è partito dall'ultima posizione ed è riuscito a rimontare. La squadra austro-inglese ha azzeccato la chiamata ai box per il cambio gomme e Max è riuscito ad agguantare una seconda posizione che limita i danni in ottica iridata. Insieme ai due grandi protagonisti di quest'anno, sul podio ditroviamo il ferrarista Carlos Sainz, con un terzo posto più che ...

