Ecobonus Rottamazione al via il 28 settembre: fino a 2.000 euro per un’auto usata a basse emissioni (Di domenica 26 settembre 2021) È in arrivo per martedì prossimo, 28 settembre, l’Ecobonus Rottamazione per l’acquisto di auto usate. Il governo ha stanziato circa 40 milioni di euro, come incentivo per la Rottamazione di auto vecchie in cambio di automobili usate a basse emissioni, non inferiori alla classe euro 6. Il finanziamento varia dai 750 ai 2mila euro, a secondo delle emissioni del veicolo acquistato. A partire dalle 10 di martedì i concessionari potranno quindi accedere alla piattaforma ministeriale dedicata e inserire le prenotazioni di chi vuole acquistare veicoli a basse emissioni. L’importo dell’incentivo varia da 750 a 2.000 euro a seconda delle emissioni del veicolo ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) È in arrivo per martedì prossimo, 28, l’per l’acquisto di auto usate. Il governo ha stanziato circa 40 milioni di, come incentivo per ladi auto vecchie in cambio di automobili usate a, non inferiori alla classe6. Il finanziamento varia dai 750 ai 2mila, a secondo delledel veicolo acquistato. A partire dalle 10 di martedì i concessionari potranno quindi accedere alla piattaforma ministeriale dedicata e inserire le prenotazioni di chi vuole acquistare veicoli a. L’importo dell’incentivo varia da 750 a 2.000a seconda delledel veicolo ...

Advertising

ansa_economia : Auto:martedì al via prenotazioni Ecobonus per acquisto usato. Incentivi con rottamazione fino a 2.000 euro. Fondi p… - VELOSPORT1960 : Messi a disposizione 40 milioni di euro. Incentivi con rottamazione fino a 2.000 euro - infoiteconomia : Auto, martedì via all’Ecobonus per l’acquisto di veicoli usati: incentivi alla rottamazione fino a duemila euro - lacittanews : Gli incentivi vengono riconosciuti solo con la rottamazione e varia a seconda della fascia di emissioni del veicolo… - mattinodipadova : Il governo ha stanziato fondi per 40 milioni: acquistabili solo mezzi classe “euro 6”. Le macchine rottamabili dovr… -