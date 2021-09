Due pianisti suonano a quattro mani | ma a 250 chilometri di distanza

Advertising

suniverseeee : no sono io wuella che scrive la lettera eh, due pianisti insieme per governare il mondo - d_cassandro : @hardcorejudas I Préludes di Debussy suonati da Arturo Benedetti Michelangeli o Samson François (mi piace alternare… -

Ultime Notizie dalla rete : Due pianisti

Il Giorno

Roberto Prosseda e Alessandra Ammara hanno suonato Fantasia in Fa minore per pianoforte ... Imusicisti, che da vent'anni suonano stabilmente in duo pianistico, erano collegati in tempo ...In attesa dell'inizio ufficiale della 32ma edizione, già da alcuni giorni, suimaxi schermi ... Per potersi esercitare i giovanitroveranno dei pianoforti in biblioteca civica. I quindici ...Roberto Prosseda a Cremona e Alessandra Ammara a prato si esibiscono assieme grazie a una innovativa tecnologia ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...