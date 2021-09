Berlusconi rassicura Salvini e Meloni | fedeltà al Cdx Il governo con Pd e M5S? Una soluzione eccezionale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi rassicura

Quotidiano di Sicilia

A destra le posizioni sono diverse .' Sesi proporrà per il Quirinale penso che sarà una ... ' Sicuramente è una figura che. Ma valuto i fatti, su alcune cose Draghi va bene e su ...Sicuramente è una figura che. Ma ripeto: valuto i fatti, su alcune cose Draghi va bene e su altre meno'. Motivo questo per cui a differenza di altri la Meloni non scalpita perché l'ex ...Silvio Berlusconi rassicura Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Al termine del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, Forza Italia resterà con gli alleati storici del Centrodestra, Lega e Fr ..."Vi sono alcuni punti fermi che caratterizzano la nostra partecipazione a questo governo, proprio nell’ottica di favorire la ripartenza. Uno dei più importanti è il nostro deciso no a qualunque forma ...