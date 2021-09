Verso il nuovo digitale terrestre, 15 canali che non si vedranno più a giorni (Di sabato 25 settembre 2021) Il prossimo 20 ottobre è prevista la prima tappa cruciale che ci porterà al nuovo digitale terrestre. Nel corrente mese di settembre non c’è stato più il tanto temuto passaggio Verso la rinnovata tecnologia, eppure nei prossimi giorni avremo a che fare con un passaggio di transizione fondamentale, relativo ad alcuni canali tematici. Dal prossimo 20 ottobre, alcune reti non trasmetteranno più nello standard Mpeg-2 ma passeranno a quello Mpeg-4. Ciò comporterà che i televisori più datati, in generale quelli in HD, non visualizzeranno più determinati canali. In totale questi saranno 15, in particolare 9 della Rai e 6 Mediaset. Di seguito c’è l’elenco esatto delle emittenti interessate, con il riferimento pure a quelle ancora visibili anche con un vecchio ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Il prossimo 20 ottobre è prevista la prima tappa cruciale che ci porterà al. Nel corrente mese di settembre non c’è stato più il tanto temuto passaggiola rinnovata tecnologia, eppure nei prossimiavremo a che fare con un passaggio di transizione fondamentale, relativo ad alcunitematici. Dal prossimo 20 ottobre, alcune reti non trasmetteranno più nello standard Mpeg-2 ma passeranno a quello Mpeg-4. Ciò comporterà che i televisori più datati, in generale quelli in HD, non visualizzeranno più determinati. In totale questi saranno 15, in particolare 9 della Rai e 6 Mediaset. Di seguito c’è l’elenco esatto delle emittenti interessate, con il riferimento pure a quelle ancora visibili anche con un vecchio ...

