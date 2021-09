Uomini e Donne, Massimiliano su Vanessa: “Ha fatto litigare tutta la famiglia, metteva zizzania in casa” (Di sabato 25 settembre 2021) Nuove bufera su Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Dopo che quest’ultima, infatti, si è molto risentita per le dichiarazioni fatte dall’ex tronista di Uomini e Donne sui motivi che li hanno portati a lasciarsi, Massimiliano ha fatto ulteriori precisazioni e a una fan ha raccontato dettagli inediti di quanto successo a casa per “colpa” di Vanessa, che si era quasi trasferita a vivere da loro. GF Vip, Sophie Codegoni su Matteo Ranieri: “L’ho coperto e ho le prove” Nella casa l'ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare dell'ex fidanzato e ha fatto alcune rivelazioni sconcertanti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021) Nuove bufera suMollicone eSpoto. Dopo che quest’ultima, infatti, si è molto risentita per le dichiarazioni fatte dall’ex tronista disui motivi che li hanno portati a lasciarsi,haulteriori precisazioni e a una fan ha raccontato dettagli inediti di quanto successo aper “colpa” di, che si era quasi trasferita a vivere da loro. GF Vip, Sophie Codegoni su Matteo Ranieri: “L’ho coperto e ho le prove” Nellal'ex tronista diè tornata a parlare dell'ex fidanzato e haalcune rivelazioni sconcertanti ...

Advertising

CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - OfficialASRoma : C'è tempo fino alle 16 per provare ad aggiudicarsi una delle maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHC… - eleph4ntgun : con tutte le molestie che ci sono pretendete che le donne si sentano al sicuro in uno spogliatoio con degli uomini… - 97SBODYART : non so dove viviate ma irl il bare minimum per un uomo è non molestarti, non usare slurs verso le donne, non usare… -