Un po’ vacanza, un po’ lavoro: ecco la startup che invita gli smartworker in Salento (Di sabato 25 settembre 2021) In principio fu lo smartworking. Poi è venuto il turno del workation, dalla fusione di work e vacation, e pure del southworking, che ha fatto della parte bassa dello Stivale la meta prediletta per una «vacanza di lavoro». D’altronde, nel momento in cui diventa possibile spostare l’ufficio letteralmente ovunque, perché non andare in un luogo che, non appena si spegne il pc, offre spiagge paradisiache, svago e bontà gastronomiche invidiate da mezzo mondo? In questa tendenza in crescita si inserisce Holiwork, startup fondata a Lecce dalla pugliese Chiara Oliva, classe 1982, e dal marito Georg Sauter, imprenditore tedesco. L’obiettivo del progetto è riunire il meglio dell’ospitalità salentina – gli alloggi di lusso, le bellezze naturali, la cultura, la buona cucina – per metterlo a disposizione di quanti vogliano vivere un’esperienza di lavoro ibrido dal capoluogo pugliese. La scelta di Lecce non è casuale. È qui che Chiara Oliva è nata ed è qui che, dopo anni all’estero, ha deciso di fare ritorno insieme alla famiglia per co-fondare una realtà capace di cambiare lo sguardo sulla città: non più solo una meta turistica, ma anche un luogo di business, di crescita e di scambio professionale. Leggi su vanityfair (Di sabato 25 settembre 2021) In principio fu lo smartworking. Poi è venuto il turno del workation, dalla fusione di work e vacation, e pure del southworking, che ha fatto della parte bassa dello Stivale la meta prediletta per una «vacanza di lavoro». D’altronde, nel momento in cui diventa possibile spostare l’ufficio letteralmente ovunque, perché non andare in un luogo che, non appena si spegne il pc, offre spiagge paradisiache, svago e bontà gastronomiche invidiate da mezzo mondo? In questa tendenza in crescita si inserisce Holiwork, startup fondata a Lecce dalla pugliese Chiara Oliva, classe 1982, e dal marito Georg Sauter, imprenditore tedesco. L’obiettivo del progetto è riunire il meglio dell’ospitalità salentina – gli alloggi di lusso, le bellezze naturali, la cultura, la buona cucina – per metterlo a disposizione di quanti vogliano vivere un’esperienza di lavoro ibrido dal capoluogo pugliese. La scelta di Lecce non è casuale. È qui che Chiara Oliva è nata ed è qui che, dopo anni all’estero, ha deciso di fare ritorno insieme alla famiglia per co-fondare una realtà capace di cambiare lo sguardo sulla città: non più solo una meta turistica, ma anche un luogo di business, di crescita e di scambio professionale.

Advertising

_Iami0_ : Questa Rossella è leggermente acidella. Come se Raffaella Fico avesse bisogno di un uomo per farsi una vacanza. Dai… - viagginbici : Noi preferiamo farlo in bici,ma anche a cavallo o camminando,ce n’è un po’ per tutti i gusti per fare una vacanza a… - nicobers : RT @TuttoLivigno: Effettivamente fa un po‘ caldo, il tramonto è particolare stasera, a domani amici, buona serata?? Autunno o Inverno: Rich… - houseoftao : @depmyfav7 Dai rilassati un po'... casomai vieni qualche giorno in vacanza in Molise con tanto sole e aria pulita!… - vile_meccanico : @Phastidio @business Beh, sospetto che in Cina non ci saranno grandi problemi di enforcement. Al limite, un po' di… -

Ultime Notizie dalla rete : po’ vacanza Rosa Marina, 14enne investita da un coetaneo nel villaggio: è allarme per le mini car La Repubblica