Somalia | 8 morti e 7 feriti per autobomba | attentato rivendicato da jihadisti di al Shabaab

(Di sabato 25 settembre 2021) Otto persone, per lo più civili, sono morte e altre sette sono rimaste ferite nell'esplosione di un', ha detto Mucawiye Ahmed Mudey, il commissario distrettuale di Hamar Jajab L'articolo proviene da Firenze Post.

L'attentato s'inscrive in un contesto di crisi politica in, con un duro scontro istituzionale che vede protagonisti il presidente Mohamed Abdullahi Farmajo e il primo ministro Mohamed Hussein ...... Gambia, Guinea Bissau, Libano, Liberia, Malawi, Mali, Mozambico, Niger, Sierra Leone,, Sud ...consumando un atroce conflitto che ha già fatto circa un milione di sfollati e migliaia di. ...Otto persone, per lo più civili, sono morte e altre sette sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba, ha detto Mucawiye Ahmed Mudey, il commissario distrettuale di Hamar Jajab somalia, autobo ...La formazione jihadista al-Shabaab ha rivendicato l'attentato: l'obiettivo era un convoglio che trasportava funzionari del governo ...