' Rudiger in scadenza di contratto | c' è la Juventus'

(Di sabato 25 settembre 2021) Lasegue Antonio. L'ex difensore romanista è indicon il Chelsea e sta scatenando intorno a se l'interesse di diversi club. " Per me questa sarà la decisione più ...

Ultime Notizie dalla rete : Rudiger scadenza

Secondo il Mirror, la Juventus e il Bayern Monaco , generalmente tra i più attivi sui calciatori in, a seguirecon maggiore ...Anche la Juventus segue con interesse Antonio. Il difensore centrale tedesco è indi contratto con il Chelsea e sta scatenando intorno a se l'interesse di mezza Europa. Secondo il Mirror i bianconeri e il Bayern Monaco (due ...La Juventus segue Antonio Rudiger. L'ex difensore romanista è in scadenza di contratto con il Chelsea e sta scatenando intorno a se l'interesse di diversi club. "Per me questa sarà la decisione più im ...Secondo i giornali sportivi inglesi, la società bianconera potrebbe ingaggiare il difensore, in scadenza con il Chelsea a giugno 2022 ...