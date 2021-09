Roma. Da Trastevere a Nettuno scatta il divieto d’ingresso per 10 persone: responsabili di risse e rapine (Di sabato 25 settembre 2021) La mala movida nel fine settimana risulta sempre più evidente, non solo nei quartieri ‘noti’ di Roma ma anche sul litorale di Ostia, Anzio e Nettuno. Proprio per questo il Questore della Capitale ha imposto rigidi controlli e altrettante rigide misure cautelari nei confronti di coloro che illegalmente affrontano le “serate”. A fronte di ciò si è registrata un’ondata di Daspo Willy – il divieto di ingresso in un luogo/zona/territorio – nei confronti di ben 10 persone. I destinatari sono i responsabili di due rapine avvenute a Trastevere e di una rissa a Nettuno. Ma andiamo per ordine. Trastevere e malamovida: scattano i divieti d’ingresso per i rapinatori La notte del 26 agosto, così come quella del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) La mala movida nel fine settimana risulta sempre più evidente, non solo nei quartieri ‘noti’ dima anche sul litorale di Ostia, Anzio e. Proprio per questo il Questore della Capitale ha imposto rigidi controlli e altrettante rigide misure cautelari nei confronti di coloro che illegalmente affrontano le “serate”. A fronte di ciò si è registrata un’ondata di Daspo Willy – ildi ingresso in un luogo/zona/territorio – nei confronti di ben 10. I destinatari sono idi dueavvenute ae di una rissa a. Ma andiamo per ordine.e malamovida:no i divietiper i rapinatori La notte del 26 agosto, così come quella del ...

