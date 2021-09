(Di sabato 25 settembre 2021) LECCE (ITALPRESS) – “Quest’anno cresceremo del 6 per cento circa, l’anno prossimo almeno del 4 per cento. Sono tassi molto elevati, anche più elevati di quelli che ci aspettavamo. Ma dobbiamo tenere a mente che l’anno scorso abbiamo perso nove punti di Pil”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Danieleintervenendo a un convegno a Lecce.“Più cresciamo quest’anno e l’anno prossimo meglio è ovviamente, ma il vero test sarà ladel nostro Paese dopo questa fase di recupero. Il nostro problema è crescere stabilmente più di quanto siamo cresciuti in passato”, ha aggiunto.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaNotifica : Pil, Franco “Nel 2021 +6%, vera sfida è rendere stabile la crescita” - vivereitalia : Pil, Franco 'Nel 2021 +6%, vera sfida è rendere stabile la crescita' - messina_oggi : Pil, Franco “Nel 2021 +6%, vera sfida è rendere stabile la crescita”LECCE (ITALPRESS) - 'Quest'anno cresceremo del… - blogsicilia : #notizie #sicilia Pil, Franco “Nel 2021 +6%, vera sfida è rendere stabile la crescita” - - nestquotidiano : Pil, Franco “Nel 2021 +6%, vera sfida è rendere stabile la crescita” -

Ultime Notizie dalla rete : Pil Franco

Tiscali.it

Ma dobbiamo tenere a mente che l'anno scorso abbiamo perso nove punti di'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Danieleintervenendo a un convegno a Lecce. 'Più cresciamo quest'anno e l'...rileva che abbiamo investito poco,il 19% del; abbiamo tassi inferiori rispetto ad altri Paesi di diplomati e laureati; spendiamo poco in ricerca e abbiamo tassi di occupazione bassi. "Il ...LECCE (ITALPRESS) - "Quest'anno cresceremo del 6 per cento circa, l'anno prossimo almeno del 4 per cento. Sono tassi molto elevati, anche più elevati di q ...“Quest’anno cresceremo circa del 6%, il prossimo almeno del 4%. Sono tassi di crescita anche più elevati di quello che attendevamo per quest’anno, ma tenere a mente che abbiamo perso 9 punti di Pil lo ...