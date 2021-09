Per il sito ufficiale del comune di Roma, le elezioni si svolgeranno «il 2 e il 3 ottobre» (Di sabato 25 settembre 2021) L’unica cosa che non poteva essere davvero sbagliata sul sito ufficiale del comune di Roma è stata effettivamente sbagliata. Sul portale del comune, infatti, è stata indicata come data delle elezioni quella del 2-3 ottobre, invece che quella ormai stabilita dal decreto legge firmato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ormai il 3 agosto 2021 (alcuni rumors erano stati registrati già negli ultimi giorni di luglio). Una gaffe incredibile, a corredo delle istruzioni sul trasporto al seggio per le persone disabili. Ovviamente, questo errore non è passato inosservato, anche perché sul portale del comune l’annuncio è stato attivo per circa 24 ore, prima di essere rimosso questa mattina. La pagina del comune di Roma ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 settembre 2021) L’unica cosa che non poteva essere davvero sbagliata suldeldiè stata effettivamente sbagliata. Sul portale del, infatti, è stata indicata come data dellequella del 2-3, invece che quella ormai stabilita dal decreto legge firmato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ormai il 3 agosto 2021 (alcuni rumors erano stati registrati già negli ultimi giorni di luglio). Una gaffe incredibile, a corredo delle istruzioni sul trasporto al seggio per le persone disabili. Ovviamente, questo errore non è passato inosservato, anche perché sul portale dell’annuncio è stato attivo per circa 24 ore, prima di essere rimosso questa mattina. La pagina deldi...

