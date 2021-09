Obbligo di Green Pass: controlli a raffica su ristoranti, locali, palestre e mezzi di trasporto (Di sabato 25 settembre 2021) Su oltre 5.000 mila attività ispezionate sono 236 le violazioni accertate dai Nas dei carabinieri durante i controlli sul rispetto dell’Obbligo del Green Pass. Delle 236 sanzioni, 128 sono state comminate ai titolari di esercizi commerciali, in particolare ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e sui mezzi di trasporto. Le altre 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Elevate sanzioni per un totale complessivo di 94mila euro. Dipendenti pubblici in presenza La notizia arriva nel giorno in cui il premier Draghi ha firmato il Dpcm sul rientro in ufficio di 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sarà in presenza. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 settembre 2021) Su oltre 5.000 mila attività ispezionate sono 236 le violazioni accertate dai Nas dei carabinieri durante isul rispetto dell’del. Delle 236 sanzioni, 128 sono state comminate ai titolari di esercizi commerciali, in particolaree bar,, sale scommesse e suidi. Le altre 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Elevate sanzioni per un totale complessivo di 94mila euro. Dipendenti pubblici in presenza La notizia arriva nel giorno in cui il premier Draghi ha firmato il Dpcm sul rientro in ufficio di 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sarà in presenza. ...

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - La7tv : #ottoemezzo Francesco #Borgonovo (La Verità): 'Se il green pass avesse funzionato, non avremmo avuto bisogno del su… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 236 le violazioni accertate dai Nas durante i controlli sul rispetto dell'obbligo del green pass. Dall'entrata in vi… - EmyRoyaleagle : RT @Napalm51: Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre, fine smart working dal 15 ottobre. Non è un obbligo vaccinale.… -