Legnago-Sudtirol in tv | data | orario e diretta streaming girone A Serie C 2021 2022

Legnago-Sudtirol sarà visibile in tv? Ecco la data, l'orario e la diretta streaming del match del girone A di Serie C 2021/2022. Scontro di grande importanza quello che vede i padroni di casa, due pareggi e due sconfitte fin qui, ospitare i bolzanini che si trovano ai piani alti della classifica con tre vittorie e un pareggio conquistati. La partita inizierà alle ore 17.30 di domenica 26 settembre, non sarà visibile in tv né su Sky né su altre emittenti, ma in streaming pay su Eleven Sports.

