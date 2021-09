L’Atalanta manca l’aggancio in vetta | con l’Inter finisce 2-2 un match scoppiettante

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 settembre 2021) Milano- Partita in bilico fino all’ultimo minuto, emozionante e ricca di gol quella tra Inter e Atalanta. Il risultato finale di 2-2 non accontenta nessuno e lascia un pizzico di amaro in bocca per non essere riusciti a conquistare i tre punti sia sulla sponda interista che su quella atalantina. I ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra divertono il pubblico di San Siro. Il primo sussulto porta la firma di Lautaro Martinez, abilissimo in allungo a trafiggere Musso. Dopo essere passata in svantaggio la Dea prende in mano il pallino del gioco e prova in tutti i modi a ribaltare il risultato. E’ il trequartista ucraino Malinovskyi a caricarsi sulle spalle la compagine di Gasperini. Prima riacciuffa il pareggio disegnando un bolide mancino incrociato imparabile per l’incolpevole Handanovic. Otto minuti più tardi libera un’altra conclusione velenosa, il portiere interista respinge ...