Inclusività, anche sull’iPhone arriva la schwa (Di sabato 25 settembre 2021) L’attenzione all’inclusività passa anche attraverso l’adeguamento della tecnologia. Dal 20 settembre, con il nuovo sistema operativo Apple, iOS 15, si può digitare il simbolo fonetico ?, schwa, che, per indicare un gruppo misto di persone, sostituisce la «classica» desinenza maschile plurale e include sia gli uomini, che le donne, che chi non si riconosce in uno dei due generi. Leggi su vanityfair (Di sabato 25 settembre 2021) L’attenzione all’inclusività passa anche attraverso l’adeguamento della tecnologia. Dal 20 settembre, con il nuovo sistema operativo Apple, iOS 15, si può digitare il simbolo fonetico ?, schwa, che, per indicare un gruppo misto di persone, sostituisce la «classica» desinenza maschile plurale e include sia gli uomini, che le donne, che chi non si riconosce in uno dei due generi.

