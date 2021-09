Garcia: «Il derby non va spiegato, va vissuto. E su Mou e Sarri…» (Di sabato 25 settembre 2021) Rudi Garcia è tornato a parlare di derby, vista la stracittadina in programma domani: queste le sue parole Rudi Garcia è tornato a parlare di derby, vista la stracittadina in programma domani. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero. SENSAZIONI – «derby? Non si può spiegare, bisogna viverlo. È un qualcosa di speciale e di unico. Io di derby ne ho giocati altrove, ma a Roma, disputarlo nello stadio che ospita entrambe le squadre, è fantastico. E poi in città non puoi camminare e non sentire che l’aria è diversa» MOU VS SARRI – «Mourinho ha una storia che parla per lui. Ha iniziato bene. L’unica cosa è capire come concilierà campionato e Conference League, che comunque come manifestazione non mi convince. A Sarri gli va dato un po’ di tempo. Per un allenatore, è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Rudiè tornato a parlare di, vista la stracittadina in programma domani: queste le sue parole Rudiè tornato a parlare di, vista la stracittadina in programma domani. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero. SENSAZIONI – «? Non si può spiegare, bisogna viverlo. È un qualcosa di speciale e di unico. Io dine ho giocati altrove, ma a Roma, disputarlo nello stadio che ospita entrambe le squadre, è fantastico. E poi in città non puoi camminare e non sentire che l’aria è diversa» MOU VS SARRI – «Mourinho ha una storia che parla per lui. Ha iniziato bene. L’unica cosa è capire come concilierà campionato e Conference League, che comunque come manifestazione non mi convince. A Sarri gli va dato un po’ di tempo. Per un allenatore, è ...

