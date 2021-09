Diletta Leotta e l’amore con Can Yaman: dal flirt al matrimonio mancato, poi le voci sulla rottura (Di sabato 25 settembre 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sono state una della coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Dal flirt a inizio anno sino alla presunta fresca rottura, la conduttrice sportiva e l’attore turco sono finiti sulla bocca di tutti per la loro storia d’amore. Ripercorriamo insieme le tappe di questa love story: il flirt iniziale, l’ipotesi di matrimonio e le rumorose voci sulla presunta fine del loro idillio d’amore. Diletta Leotta e Can Yaman: il flirt a inizio anno Diletta Leotta e Can Yaman hanno iniziato a far parlare di sé a inizio anno quando, sulle pagine del settimanale Chi, sono state pubblicate ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 settembre 2021)e Cansono state una della coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Dala inizio anno sino alla presunta fresca, la conduttrice sportiva e l’attore turco sono finitibocca di tutti per la loro storia d’amore. Ripercorriamo insieme le tappe di questa love story: iliniziale, l’ipotesi die le rumorosepresunta fine del loro idillio d’amore.e Can: ila inizio annoe Canhanno iniziato a far parlare di sé a inizio anno quando, sulle pagine del settimanale Chi, sono state pubblicate ...

