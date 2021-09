Daniel dopo Paolo: un Maldini a segno in casa Milan oltre 13 anni dopo (Di sabato 25 settembre 2021) La leggenda dei Maldini e il Milan continua. Nel giorno della sua prima da titolare in Serie A, Daniel Maldini ha realizzato la rete che ha sbloccato la gara con lo Spezia, regalando una nuova pagina di storia rossonera. Daniel ha segnato 13 anni dopo l’ultimo gol del papà Paolo, che ha applaudito in tribuna al suo gol. Ultima rete di Paolo datata 30 marzo 2008, un Milan-Atalanta 1-2. Ma non solo, Daniel segna con i rossoneri 60 anni e 22 giorni dall’ultimo gol del nonno Cesare, datato settembre 1961. Daniel aveva fatto le prove generali qualche settimana fa, contro il Monza in amichevole. Ma ora è tutto ufficiale. Insomma, un cognome, quello dei ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) La leggenda deie ilcontinua. Nel giorno della sua prima da titolare in Serie A,ha realizzato la rete che ha sbloccato la gara con lo Spezia, regalando una nuova pagina di storia rossonera.ha segnato 13l’ultimo gol del papà, che ha applaudito in tribuna al suo gol. Ultima rete didatata 30 marzo 2008, un-Atalanta 1-2. Ma non solo,segna con i rossoneri 60e 22 giorni dall’ultimo gol del nonno Cesare, datato settembre 1961.aveva fatto le prove generali qualche settimana fa, contro il Monza in amichevole. Ma ora è tutto ufficiale. Insomma, un cognome, quello dei ...

Advertising

DAZN_IT : Di padre in figlio ?? Tutto l'orgoglio di Paolo Maldini dopo la rete di Daniel ?? #SpeziaMilan #DAZN - chetempochefa : A 12 anni dall’ultima partita di Paolo Maldini, il figlio Daniel #Maldini gioca per la prima volta come titolare ne… - FlaGu52 : RT @unfair_play: Dopo il gol, Pioli toglie Daniel Maldini: 'Una doccia veloce e poi subito a procreare'. #SpeziaMilan #Maldini - Devabole : RT @unfair_play: Dopo il gol, Pioli toglie Daniel Maldini: 'Una doccia veloce e poi subito a procreare'. #SpeziaMilan #Maldini - noexlando : RT @ricsewis: LA MCLAREN DOPO LA VITTORIA DI DANIEL SI PRENDE PURE LA POLE CON LANDO. Stiamo godendo. E anche tanto ?? #RussianGP https://… -