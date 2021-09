Dacia Duster restyling | la prova del benzina Gpl 2022

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dacia Duster

Il Sole 24 ORE

Quasi 2 milioni ivenduti dal 2010 in Europa di cui 250.000 in Italia,è diventato una vera e propria icona di stile e di concretezza. Essenziale, Robusto e sempre accessibile, Nuovosi evolve grazie ad un tocco di modernità e freschezza che ne ...Siamo stati in Francia per provare il nuovo. Uno tra i Suv compatti più ...Essenziale, robusto e sempre accessibile, il nuovo Duster si evolve grazie ad un tocco di modernità e freschezza che ne esaltano lo spirito ...Quasi 2 milioni i Duster venduti dal 2010 in Europa di cui 250.000 in Italia, Dacia Duster è diventato una vera e propria icona di stile e di concretezza. Essenziale, Robusto e sempre accessibile, Nuo ...