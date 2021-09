Coronavirus | rischio di morte 14 volte più alto per gli over 80 non vaccinati – Il report dell’Iss

(Di sabato 25 settembre 2021) Nel bollettino esteso dell’Istituto superiore di sanità, aggiornato al 22 settembre e pubblicato oggi 25 settembre, vengono evidenziati gli effetti della campagna vaccinale sulla popolazione più anziana del Paese e su quella più giovane. Nel primo caso, ovvero considerando la fascia degli80, negli ultimi 30 giorni il tasso di rico fra i nonè stato 9piùrispetto ai. Per quanto riguarda gli ingressi in terapia intensiva, il tasso di chi non si è fatto somministrare il farmaco anti-è stato 11più. Divario che si allarga considerando i dati relativi ai decessi: il tasso della mortalità è 14maggiore nella popolazione con più di 80 anni non vaccinata. ...

BOLOGNA - Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia Romagna si sono registrati 422.312 casi di positività, 340 in più rispetto a ... 32 attraverso i test per le categorie aintrodotti ...Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri del Nas sul rispetto dell'obbligo del green pass per l'accesso a determinate categorie di attività ...Particolarmente esposta al ritorno della didattica a distanza la scuola primaria. Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe ha evidenziato un generale miglioramento della situazione dei conta ...