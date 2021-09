Britney Spears: spiata da mio padre perfino in camera da letto (Di sabato 25 settembre 2021) spiata dal padre perfino in camera da letto: Jamie Spears, che dal 2008 la tiene sotto tutela legale, ha pagato centinaia di migliaia di dollari a detective privati per sorvegliare la figlia Britney e intercettare, con una “cimice” piazzata strategicamente, le sue conversazioni più intime con i figli, gli amici e gli uomini nella sua vita, rivela oggi un nuovo documentario del “New York Times”, “Controlling Britney”, uscito alla vigilia dell’udienza del 29 settembre con al centro il ferreo controllo esercitato dal genitore sulla popstar ormai quasi quarantenne. “Jamie sembrava particolarmente ossessionato dai boyfriend di Britney”, ha detto Alex Vlasov, un dipendente dell’agenzia di sicurezza Black Box che ha offerto al “New York ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021)dalinda: Jamie, che dal 2008 la tiene sotto tutela legale, ha pagato centinaia di migliaia di dollari a detective privati per sorvegliare la figliae intercettare, con una “cimice” piazzata strategicamente, le sue conversazioni più intime con i figli, gli amici e gli uomini nella sua vita, rivela oggi un nuovo documentario del “New York Times”, “Controlling”, uscito alla vigilia dell’udienza del 29 settembre con al centro il ferreo controllo esercitato dal genitore sulla popstar ormai quasi quarantenne. “Jamie sembrava particolarmente ossessionato dai boyfriend di”, ha detto Alex Vlasov, un dipendente dell’agenzia di sicurezza Black Box che ha offerto al “New York ...

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears In uscita il docufilm Netflix sulla vita di Britney Spears Il 28 settembre 2021 in esclusiva su Netflix uscirà il documentario sulla vita di Britney Spears. Il docu - film Britney contro Spears è diretto dalla regista Erin Lee Carr , che insieme alla giornalista Jenny Eliscu ha indagato sulla lotta alla libertà della cantante statunitense ...

