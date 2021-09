Zaki | Amnesty | preoccupati e preparati a scenario peggiore

Advertising

amnestyitalia : Amnesty è con te! La nostra segretaria generale @AgnesCallamard lancia un appello per la liberazione di Patrick Za… - amnestyitalia : Voci per Patrick: la musica e l’arte per #FreePatrickZaki il 2 ottobre al @MEI_Meeting di Faenza - amnestyitalia : Il processo di Patrick Zaki è stato aggiornato al 28 settembre. Tempo per preparare la difesa, tempo per sperarlo l… - GiusPecoraro : RT @amnestyitalia: Voci per Patrick: la musica e l’arte per #FreePatrickZaki il 2 ottobre al @MEI_Meeting di Faenza - GiuliaAngelax : RT @amnestyitalia: Voci per Patrick: la musica e l’arte per #FreePatrickZaki il 2 ottobre al @MEI_Meeting di Faenza -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Amnesty

Così Riccardo Noury, portavoce diInternational Italia all'ANSA commenta la persistenza delle vecchie accuse - tra cui propaganda sovversiva e terroristica - a carico di Patrick George, ...risks up to 25 years in jail under those charges, according toInternational, or a life term, according to another Egyptian legal source. NGOs were only certain about the charge ..."C'è enorme preoccupazione. Sin dal rinvio a giudizio sospettavamo che le accuse più gravi fossero state solo congelate, ma non annullate. (ANSA) ...Le accuse più gravi a carico di Patrick Zaki, quelle di propaganda sovversiva e terroristica, non sono state archiviate e persistono nel processo in corso in Egitto sulla diffusione di notizie false a ...