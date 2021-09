The Division 2: update 1.35 svelato, ecco le novità dell’aggiornamento – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) The Division 2 si aggiorna all’update 1.35: ecco tutte le novità dell’aggiornamento di oggi, 24 settembre 2021.. Sono passati pochi giorni dal precedente aggiornamento, ma Ubisoft ha già pubblicato l’update 1.35 di The Division 2. Oggi, 24 settembre 2021, è disponibile la nuova patch, che si occupa di risolvere alcuni problemi. Si tratta di un aggiornamento per tutte le piattaforme. Precisamente, l’update 1.35 di oggi – 24 settembre – è stato inserito tra le 9:30 e le 12:30, ora italiana. In questo momento dovrebbe essere già disponibile e la manutenzione di The Division 2 dovrebbe essere terminata. Per quanto riguarda … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo The Division 2: update 1.35 ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) The2 si aggiorna all’1.35:tutte ledi oggi, 24 settembre 2021.. Sono passati pochi giorni dal precedente aggiornamento, ma Ubisoft ha già pubblicato l’1.35 di The2. Oggi, 24 settembre 2021, è disponibile la nuova patch, che si occupa di risolvere alcuni problemi. Si tratta di un aggiornamento per tutte le piattaforme. Precisamente, l’1.35 di oggi – 24 settembre – è stato inserito tra le 9:30 e le 12:30, ora italiana. In questo momento dovrebbe essere già disponibile e la manutenzione di The2 dovrebbe essere terminata. Per quanto riguarda … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo The2:1.35 ...

Advertising

Multiplayerit : The Division 2: update 1.35 svelato, ecco le novità dell'aggiornamento - france_20_ : Dai un'occhiata a questa clip! france_20_ sta trasmettendo Tom Clancy's The Division 2! - AlfonsoMacchi : @UbisoftItalia Dopo ultima patch riscontro problemi con gioco the division 2. È sparito giocatore principale. Non… - Nicco2D : L'espansione di The Division 2 è in offerta a 9€, sarei tentato di prenderla perché continuo a considerare TD2 il m… - chrismorrell : @nick_the_geek78 More deliberate division -