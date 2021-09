Superbike, FP1 GP Spagna 2021: vola Razgatlioglu, Rinaldi e Rea inseguono (Di venerdì 24 settembre 2021) La prima sessione di prove libere del GP di Spagna, valido per il Mondiale Superbike, ha visto Toprak Razgatlioglu primeggiare con un tempo di 1:40.074 davanti a Rinaldi e Rea. L’evoluzione nel corso della sessione è stata costante per quasi tutti i piloti in pista. I primi tempi cronometrati arrivano dopo appena 5 minuti dal semaforo verde. Jonathan Rea sembra essere il pilota da battere almeno nei primi minuti, con un tempo di 1:40.528. A 31 minuti dal termine il tempo più basso è quello di Alex Lowes, che ha girato in 1:40.513. Il britannico ha una mano fratturata in seguito ad un incidente nello scorso appuntamento IN Catalogna, ma è riuscito a prendere parte alla sessione senza grossi problemi. Anche Scott Redding, centauro in sella alla Ducati, scende in pista per il primo tentativo, ma il suo miglior tempo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) La prima sessione di prove libere del GP di, valido per il Mondiale, ha visto Toprakprimeggiare con un tempo di 1:40.074 davanti ae Rea. L’evoluzione nel corso della sessione è stata costante per quasi tutti i piloti in pista. I primi tempi cronometrati arrivano dopo appena 5 minuti dal semaforo verde. Jonathan Rea sembra essere il pilota da battere almeno nei primi minuti, con un tempo di 1:40.528. A 31 minuti dal termine il tempo più basso è quello di Alex Lowes, che ha girato in 1:40.513. Il britannico ha una mano fratturata in seguito ad un incidente nello scorso appuntamento IN Catalogna, ma è riuscito a prendere parte alla sessione senza grossi problemi. Anche Scott Redding, centauro in sella alla Ducati, scende in pista per il primo tentativo, ma il suo miglior tempo di ...

