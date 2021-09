Su Nintendo Switch Online ci saranno ad ottobre i giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive (Di venerdì 24 settembre 2021) Come suggerito da indiscrezioni , il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online si espanderà quest’anno con nuove piattaforme. A fine ottobre, titoli per console classici come NES e SNES saranno affiancati da giochi selezionati per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive . Naturalmente, lo faranno come parte di una nuova espansione del servizio che l’azienda ha chiamato ‘Expansion Package’. Lo ha annunciato durante il Nintendo Direct di stasera. Sappiamo che i membri di Nintendo Switch Online possono continuare a godere degli stessi vantaggi di prima, ma che alla fine di ... Leggi su gamesandconsoles (Di venerdì 24 settembre 2021) Come suggerito da indiscrezioni , il servizio in abbonamentosi espanderà quest’anno con nuove piattaforme. A fine, titoli per console classici come NES e SNESaffiancati daselezionati per64 e. Naturalmente, lo faranno come parte di una nuova espansione del servizio che l’azienda ha chiamato ‘Expansion Package’. Lo ha annunciato durante ilDirect di stasera. Sappiamo che i membri dipossono continuare a godere degli stessi vantaggi di prima, ma che alla fine di ...

