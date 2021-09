Startlist Mondiali ciclismo 2021: i partecipanti della prova in linea. L’Italia punta su Colbrelli, van Aert favorito (Di venerdì 24 settembre 2021) Domenica 26 settembre andrà in scena la prova in linea elite maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo. Si correrà in Belgio sulla distanza di 268,3 km con un dislivello complessivo di 2562 metri: si tratta dunque di un tracciato decisamente complesso e adatto a uomini di fondo, con diversi muri da affrontare che faranno selezione. Il francese Julian Alaphilippe si presenterà per difendere la maglia arcobaleno conquistata lo scorso anno a Imola. Il belga Wout van Aert è il grande favorito della vigilia. L’olandese Mathieu van der Poel va tenuto in forte considerazione, il belga Remco Evenepoel sarà una mina vagante, i danesi Kasper Asgreen, Michael Valgren, Magnus Cort, Mads Pedersen sono molto temibili. Fanno paura gli sloveni Tadej Pogacar, Primoz ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Domenica 26 settembre andrà in scena lainelite maschile deidi. Si correrà in Belgio sulla distanza di 268,3 km con un dislivello complessivo di 2562 metri: si tratta dunque di un tracciato decisamente complesso e adatto a uomini di fondo, con diversi muri da affrontare che faranno selezione. Il francese Julian Alaphilippe si presenterà per difendere la maglia arcobaleno conquistata lo scorso anno a Imola. Il belga Wout vanè il grandevigilia. L’olandese Mathieu van der Poel va tenuto in forte considerazione, il belga Remco Evenepoel sarà una mina vagante, i danesi Kasper Asgreen, Michael Valgren, Magnus Cort, Mads Pedersen sono molto temibili. Fanno paura gli sloveni Tadej Pogacar, Primoz ...

