Scoperta ' Candidopoli' alle Comunali | liste false e foggiani candidati a loro insaputa | 7 misure cautelari e 15 indagati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta Candidopoli

FoggiaToday

Liste false per le candidature in comune, cittadini eletti a loro insaputa in comuni ad essi sconosciuti. E' la '' è statadagli uomini della guardia di finanza in alcuni comuni della provincia di Foggia, Lecce e Rovigo. L'operazione è stata messa a segno nella giornata di ieri, dai ...Liste false per le candidature in comune, cittadini eletti a loro insaputa in comuni ad essi sconosciuti. E' la '' è statadagli uomini della guardia di finanza in alcuni comuni della provincia di Foggia, Lecce e Rovigo. L'operazione è stata messa a segno nella giornata di ieri, dai ...Candidati a loro insaputa anche in provincia di Vibo, Catanzaro e Cosenza. Liste false in almeno 23 amministrazioni per avere "pubblicità" nazionale ...La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova ha denunciato 15 soggetti per la produzione di false liste elettorali e false candidature. È l’esito di una lunga ed articolata indagine coordin ...