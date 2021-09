Salernitana, tifosi da record: oltre duemila in trasferta a Sassuolo (Di venerdì 24 settembre 2021) Sebbene ancora ultima in classifica, la Salernitana ha un primato di cui andare comunque orgogliosa: è quello della presenza dei propri tifosi in trasferta. Quelli dei Granata sono numeri da prima della classe e anche a Reggio Emilia domenica prossima, per la partita contro il Sassuolo, è attesa una vera invasione di massa: saranno infatti oltre 2000 i supporter della Bersagliera che prenderanno posto nel settore ospiti del Mapei Stadium. I numeri rivelano che in occasione del terzo impegno fuori casa, i tifosi della Salernitana saranno ancora più numerosi del solito: presenze consistenti si erano già registrate in occasione del debutto in Serie A a Bologna e nella successiva trasferta di Torino, ma domenica verrà fissato un nuovo ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Sebbene ancora ultima in classifica, laha un primato di cui andare comunque orgogliosa: è quello della presenza dei propriin. Quelli dei Granata sono numeri da prima della classe e anche a Reggio Emilia domenica prossima, per la partita contro il, è attesa una vera invasione di massa: saranno infatti2000 i supporter della Bersagliera che prenderanno posto nel settore ospiti del Mapei Stadium. I numeri rivelano che in occasione del terzo impegno fuori casa, idellasaranno ancora più numerosi del solito: presenze consistenti si erano già registrate in occasione del debutto in Serie A a Bologna e nella successivadi Torino, ma domenica verrà fissato un nuovo ...

Advertising

CinqueNews : Salernitana, tifosi da record: oltre duemila in trasferta a Sassuolo - salernonotizie : Salernitana ultima in classifica ma tifosi granata da primato per presenze in trasferta - SalernoSport24 : ??? Il #Nord si prepara ad un altro esodo granata. C'è #SassuoloSalernitana #tifosi #stadio #prevendita #SerieA… - TuttoSalerno : Salernitana ultima in classifica ma tifosi granata da primato per presenze in trasferta - TuttoSalerno : Salernitana ultima in classifica ma tifosi granata da primato per presenze in trasferta -