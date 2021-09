Pioli propone | «Calcio più offensivo? Una volta superata la metà campo non si può tornare indietro»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Stefanodurante la conferenza stampa di vigilia di Spezia-Milan, ha proposto una nuova regola per ilStefano– durante la conferenza stampa di vigilia di Spezia-Milan – ha proposto una nuova regola da introdurre nel. «Credo sia molto stimolante sfruttare le caratteristiche dei miei attaccanti. Possiamo adottare più soluzioni: è il mio obiettivo sfruttare le abilità dei miei giocatori per metterli nella miglior condizione possibile. I cinque cambi sono importantissimi. Soprattutto in questo periodo in cui giochiamo ogni tre giorni. Ma c’è un’altra regola che inserirei. Vogliamo unpiù? Unache si passa lanon si può più passare il pallone dietro la...

Advertising

internazionaleL : @90ordnasselA Padre Pioli propone regole che non esistono nemmeno nel calcio a 5. Il sole estivo deve aver battuto troppo sulla pelata - sportli26181512 : Milan, Pioli prepara le sfide contro Venezia e Spezia: vietato abbassare la guardia: Dopo due partite difficili con… - TheKang15 : @SimoneSettembr1 @Gloriajadore La merda proposta da Allegri poteva essere digeribile giusto quando Ventura era anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli propone

Calcio News 24

Sipoco, preferendo aspettare gli avversari. Quando viene puntato mostra anche qualcosa di ... Manca ancora quella cattiveria che fa la differenza in uno schema offensivo, come quello di. (...10 Prova a distendersi il Milan, Leao va da Kalulu poi siin area ma controlla male il ... 19.51 Solito 4 - 2 - 3 - 1 invece per Stefanocon Maignan in porta, turn - over in difesa dove ...Nella conferenza stampa prima del match contro lo Spezia, Stefano Pioli ha proposto qualche modifica nel mondo del calcio ...Dichiarazioni alla mano, del resto, Pioli è stato molto chiaro nell'esprimere il suo punto di vista e nell'indicare la rotta da seguire per dare una svolta al gioco del calcio. "I cinque cambi per me ...