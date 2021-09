“Non doveva essere lì”. Giacomo Sartori, qualcosa non torna dopo la morte: è giallo (Di venerdì 24 settembre 2021) Le speranze di ritrovare Giacomo Sartori vive sono naufragate nella tarda mattinata di oggi 23 settembre. Il suo corpo è stato trovato a poche centinaia di metri dal luogo dove due giorni fa era stata ritrovata la sua auto. Al momento l’ipotesi che sembra prendere maggior corpo è quella del suicidio: il ragazzo è stato trovato impiccato ad un albero con un filo elettrico attorno al collo e una catena sul terreno. Tante le zone d’ombra. Giacomo Sartori era scomparso dopo aver passato la notte di venerdì scorso in compagnia di amici in un bar di viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, dove gli è stato rubato lo zaino. Al suo interno c’erano i documenti e il pc del lavoro, un dettaglio che potrebbe averlo turbato e che non è sfuggito agli inquirenti che indagano sul suo allontanamento. Ciò che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Le speranze di ritrovarevive sono naufragate nella tarda mattinata di oggi 23 settembre. Il suo corpo è stato trovato a poche centinaia di metri dal luogo dove due giorni fa era stata ritrovata la sua auto. Al momento l’ipotesi che sembra prendere maggior corpo è quella del suicidio: il ragazzo è stato trovato impiccato ad un albero con un filo elettrico attorno al collo e una catena sul terreno. Tante le zone d’ombra.era scomparsoaver passato la notte di venerdì scorso in compagnia di amici in un bar di viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, dove gli è stato rubato lo zaino. Al suo interno c’erano i documenti e il pc del lavoro, un dettaglio che potrebbe averlo turbato e che non è sfuggito agli inquirenti che indagano sul suo allontanamento. Ciò che ...

Mafia: l'auto di Livatino esposta a Canicattì Io non ho mai avuto il coraggio e gli ho detto chiaramente: 'Io con la macchina di Rosario non ci cammino'. Poi mi hanno detto che la macchina doveva essere rottamata e così è stato, la carcassa è ...

Reddito di Emergenza: INPS in pagamento la seconda rata REM! ... azioni e liquidità del conto corrente doveva rientrane nel limite di 10 mila euro. Previsto un incremento di cinque mila euro per ogni membro del nucleo familiare successivo al primo, ma non oltre ...

Strage di Cisterna, Capasso non doveva avere la pistola: i due medici che lo valutarono accusati di omicidio colposo LatinaToday Verstappen: "Sarà più difficile rimontare che nel 2018" Il pilota della Red Bull è già partito in fondo a Sochi nel 2018, riuscendo a rimontare fino alla quinta posizione. Per domenica però si aspetta una gara più complicata, visto il livello a centro grup ...

