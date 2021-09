Navalny contro Apple e Google per rimozione app

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il principale oppositore russo Aleksejsi è scagliatoaccusa le due aziende di Big Tech di essersi piegate alla prepotenza del Cremlino rimuovendo dai loro store l’app “Smart Voting” che promuoveva i candidati dell’opposizione.: cos’è successo? Continuano a far discutere le elezioni parlamentari russe.

...che si sono fatti più consistenti in particolare nel corso delle proteste degli ultimi anni...(relativo) successo dell'KPRF allo strumento anti - Russia unita ideato dal blogger Alexei...Insomma, in caso dovesse casualmente saltare fuori un altro attacco hackerinfrastrutture sensibili Ue o le questioni legate a Ucraina, Bielorussia o casodovessero conoscere un ...Il principale oppositore russo Aleksej Navalny si è scagliato contro Apple e Google per aver rimosso la sua app di Smart Voting.Il risultato del voto alle elezioni parlamentari russe sta facendo discutere. L'opposizione ha accusato le autorità di brogli.