Lutto nella TV | mistero sulla sua morte

(Di venerdì 24 settembre 2021)per il mondo della televisione, si è spento all’età di 61 anni il regista Massimo Manni. Il suo caso è avvolto nel. Aperte le indagini.tv (Befunky-Collage)Caso misterioso quello che riguarda ladel regista televisivo Massimo Manni. Uno dei protagonisti della televisione italiana. Il suo corpo ritrovato nell’appartamentozona di piazzale Clodio. Un vero e proprioche ha portato all’apertura delle indagini. A dare l’allarme è stata la sorella di Massimo Manni dopo che lui non si è presentato ad un appuntamento che avevano concordato. La preoccupazione è arrivata dopo che neanche al telefono, il regista, rispondeva. Da lì la crudele scoperta e la chiamata ai ai soccorsi che non hanno potuto fare nulla. Il ...

Advertising

brevemen : RT @PBerizzi: Ecco i post dei candidati consiglieri nella lista dell'aspirante sindaco di Arcore vicino a #FDI: 'L'olocausto ebraico è una… - Wleimmersioni : RT @PBerizzi: Ecco i post dei candidati consiglieri nella lista dell'aspirante sindaco di Arcore vicino a #FDI: 'L'olocausto ebraico è una… - HassanKaren : RT @PBerizzi: Ecco i post dei candidati consiglieri nella lista dell'aspirante sindaco di Arcore vicino a #FDI: 'L'olocausto ebraico è una… - TuttoH24 : L’Arcivescovo, unito all’intero Presbiterio dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina, annuncia a tutti i fedeli che nell… - monica_perico : RT @botaomeravillao: Nel tentativo di elaborare il lutto per la scomparsa della sua cagnolina Lola, Laurie Anderson compie un viaggio nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella

Prima Milano Ovest

... si indaga sulle cause del decesso, la sorella esclude l'ipotesi di omicidio Mondo della tv inper la morte di Massimo Manni, regista di La7, il cui corpo senza vita è stato trovatocasa ......Denizot " rettore del santuario di Notre - Dame de Montligeon (regione francese dell'Orne), un centro mondiale di preghiera per i defunti, la cui vocazione è dare conforto a persone ino ...Lo ha reso noto l' arcidiocesi di Caracas . Il cardinale, che era discendente da famigliari italiani, era ricoverato in ospedale da oltre quattro settimane, durante le quali la sua salute è progressiv ...Tragedia familiare per Attilio Perotti, allenatore con trascorsi in serie A. Un drammatico incidente domestico è costato la vita alla moglie Angela Maria Gattavara, 73 anni, pensionata. Secondo quanto ...