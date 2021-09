Luca Onestini dimentica Ivana Mrazova: il bacio in un nuovo reality (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passati solo pochi mesi dall’addio di Luca Onestini e Ivana Mrazova, ma il cuore dell’ex concorrente del GF Vip, nonché ex tronista di Uomini e Donne, è già tornato a battere. Durante la sua partecipazione al reality spagnolo Secret Story, si è infatti lasciato andare ed ha baciato un’altra concorrente. Quella tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è una storia che ha fatto sognare il pubblico italiano. I due si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’ingresso nella Casa più spiata di Italia, però, i due erano entrambi impegnati: l’ex tronista con Soleil Stasi, attuale gieffina che, poi, lo lasciò con una lettera proprio durante il reality, e la modella con un ragazzo conosciuto proprio ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passati solo pochi mesi dall’addio di, ma il cuore dell’ex concorrente del GF Vip, nonché ex tronista di Uomini e Donne, è già tornato a battere. Durante la sua partecipazione alspagnolo Secret Story, si è infatti lasciato andare ed ha baciato un’altra concorrente. Quella traè una storia che ha fatto sognare il pubblico italiano. I due si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’ingresso nella Casa più spiata di Italia, però, i due erano entrambi impegnati: l’ex tronista con Soleil Stasi, attuale gieffina che, poi, lo lasciò con una lettera proprio durante il, e la modella con un ragazzo conosciuto proprio ...

