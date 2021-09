La scuola è un caos. Ma meglio il caos della Dad (Di venerdì 24 settembre 2021) Poiché il cane continua a tacere, per una forma di viltà oltre che di opportunismo, parlerò io. Poiché a lui va sempre bene tutto, a patto che la ciotola sia piena e i gatti aspettino che lui abbia finito di mangiare per avventarsi sui resti di cibo, poiché insomma a nessun altro importa davvero del bene comune, ma solo del proprio metro quadrato di cortile, tocca a me denunciare. Così non va, questa situazione non è accettabile neanche per le cavallette che si preparano alla grande invasione: l’autunno è arrivato ma il caos governa ancora ogni risveglio, ogni insonnia, ogni stanza della casa e ogni orario scolastico, provvisorio o definitivo è la stessa cosa. Non si capisce niente, non ci sono regole, nessuno sa niente, non ci sono nemmeno sedi scolastiche certe in cui accompagnare i figli la mattina e le chat di classe ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) Poiché il cane continua a tacere, per una forma di viltà oltre che di opportunismo, parlerò io. Poiché a lui va sempre bene tutto, a patto che la ciotola sia piena e i gatti aspettino che lui abbia finito di mangiare per avventarsi sui resti di cibo, poiché insomma a nessun altro importa davvero del bene comune, ma solo del proprio metro quadrato di cortile, tocca a me denunciare. Così non va, questa situazione non è accettabile neanche per le cavallette che si preparano alla grande invasione: l’autunno è arrivato ma ilgoverna ancora ogni risveglio, ogni insonnia, ogni stanzacasa e ogni orario scolastico, provvisorio o definitivo è la stessa cosa. Non si capisce niente, non ci sono regole, nessuno sa niente, non ci sono nemmeno sedi scolastiche certe in cui accompagnare i figli la mattina e le chat di classe ...

Advertising

vivere_sardegna : Quartu, caos alla scuola di via Fieramosca e tutti a casa: alunni trasferiti da lunedì in via Schiavazzi - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Scuola, è già caos quarantena. Presidi sul piede di guerra: «Serve una direttiva nazionale chiara» - SecolodItalia1 : Scuola, è già caos quarantena. Presidi sul piede di guerra: «Serve una direttiva nazionale chiara»… - LaTentatrice : #Sciopero dei #bidelli contro il #NoGreenPass, bambini rimandati a casa: è #caos a #scuola #BRAVISSIMI #FREEVAX… - abruzzoweb : SCUOLA, PRESIDI: “E’ CAOS QUARANTENA, SERVE UNIFORMITA'” -

Ultime Notizie dalla rete : scuola caos Biennale Monza: ascoltare il suono dell'arte contemporanea ... non genera caos, confusione, ma traccia il panorama dell'arte contemporanea in Italia, senza ...Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova Accademia di Belle Arti di Brera di Milano Civica Scuola di ...

Quartu, caos alla scuola di via Fieramosca e tutti a casa: alunni trasferiti da lunedì in via Schiavazzi Quartu, caos alla scuola di via Fieramosca: alunni trasferiti da lunedì in via Schiavazzi. L'anno scolastico quartese per la giunta Milia è iniziato all'insegna dei problemi: Comune costretto a trasferire gli ...

"Quarantena da ridurre o è caos a scuola" QUOTIDIANO NAZIONALE La scuola è un caos. Ma meglio il caos della Dad Ero abituata che fosse mio figlio a non sapere nulla, invece adesso il suo non sapere si è esteso come una macchia d’olio a tutta la comunità. E le chat di classe esplodono di domande ...

No Green pass: manifestazioni a L’Aquila e Pescara Le prossime iniziative in Abruzzo, senza simboli di partiti politici o associativi, uniti sotto il tricolore, sono previste domani (25 settembre, in ...

... non genera, confusione, ma traccia il panorama dell'arte contemporanea in Italia, senza ...Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova Accademia di Belle Arti di Brera di Milano Civicadi ...Quartu,alladi via Fieramosca: alunni trasferiti da lunedì in via Schiavazzi. L'anno scolastico quartese per la giunta Milia è iniziato all'insegna dei problemi: Comune costretto a trasferire gli ...Ero abituata che fosse mio figlio a non sapere nulla, invece adesso il suo non sapere si è esteso come una macchia d’olio a tutta la comunità. E le chat di classe esplodono di domande ...Le prossime iniziative in Abruzzo, senza simboli di partiti politici o associativi, uniti sotto il tricolore, sono previste domani (25 settembre, in ...