In Sicilia e Calabria terapie intensive sovraccariche ma, spiega l’Altems: “Lo stress rilevato nel Ssn è di 0,67 su 1” (Di venerdì 24 settembre 2021) Ovviamente il numero dei posti letto occupati nelle corsie e, soprattutto, nelle terapie intensive, è proporzionato alle capacità di accoglienza di ciascun ospedale. Va da se che, come nei casi che andremo ad affrontare, sebbene i posti occupati complessivamente nelle rianimazioni superano il limite prefissato, ciò non sta necessariamente a significare che ci troviamo di fronte ad una feroce recrudescenza dei contagiati da coronavirus. Accade infatti che, sia in Sicilia (zona gialla), che in Calabria (zona bianca), le terapie intensive sono al collasso, avendo abbondantemente superato i livelli di sopportazione previsti. Ma, attenzione, parliamo di regioni, dove le strutture sanitarie – per ricettività – rappresentano da sempre il tallone d’Achille. l’Altems: “A ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Ovviamente il numero dei posti letto occupati nelle corsie e, soprattutto, nelle, è proporzionato alle capacità di accoglienza di ciascun ospedale. Va da se che, come nei casi che andremo ad affrontare, sebbene i posti occupati complessivamente nelle rianimazioni superano il limite prefissato, ciò non sta necessariamente a significare che ci troviamo di fronte ad una feroce recrudescenza dei contagiati da coronavirus. Accade infatti che, sia in(zona gialla), che in(zona bianca), lesono al collasso, avendo abbondantemente superato i livelli di sopportazione previsti. Ma, attenzione, parliamo di regioni, dove le strutture sanitarie – per ricettività – rappresentano da sempre il tallone d’Achille.: “A ...

