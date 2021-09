Il monitoraggio delle flotte aziendali con Fleerun di Drivevolve (Di venerdì 24 settembre 2021) Come gestire al meglio le flotte aziendali? Non c’è niente di meglio che essere consapevoli di quali sono tutti i movimenti compiuti dai mezzi di trasporto che compongono la flotta di un’impresa. Secondo alcuni questo processo potrebbe apparire troppo complesso da effettuare. In effetti, se si ricorre a delle soluzioni empiriche e manuali, si potrebbe incorrere in molte difficoltà. Come facciamo ad essere sicuri di quali sono i movimenti compiuti dai mezzi di trasporto della nostra azienda? Non dobbiamo infatti scordare che la tecnologia sta facendo passi da giganti anche quando si tratta di organizzare al meglio la gestione delle flotte. L’aiuto di Fleerun di Drivevolve Avremmo mai pensato di utilizzare il gps per flotte aziendali? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Come gestire al meglio le? Non c’è niente di meglio che essere consapevoli di quali sono tutti i movimenti compiuti dai mezzi di trasporto che compongono la flotta di un’impresa. Secondo alcuni questo processo potrebbe apparire troppo complesso da effettuare. In effetti, se si ricorre asoluzioni empiriche e manuali, si potrebbe incorrere in molte difficoltà. Come facciamo ad essere sicuri di quali sono i movimenti compiuti dai mezzi di trasporto della nostra azienda? Non dobbiamo infatti scordare che la tecnologia sta facendo passi da giganti anche quando si tratta di organizzare al meglio la gestione. L’aiuto didiAvremmo mai pensato di utilizzare il gps per? ...

