Advertising

zazoomblog : I Ferragnez e la lite sullo yacht: “Ecco come è andata” - #Ferragnez #sullo #yacht: #“Ecco - MondoTV241 : Lite Fedez/Ferragni, il rapper dopo un mese svela i motivi 'Abbiamo discusso di brutto' #fedez #chiaraferragni… - G_sFreakShow : RT @lefrasidiosho: Lite #fedez #ferragni, ecco cosa è successo. #ferragnez -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez lite

Era praticamente il loro terzo anniversario di matrimonio, quando gli scatti rubati di unafuribonda tra Chiara Ferragni e il marito Fedez facevano il giro del web. Il litigio deiha avuto luogo a bordo dello yacht di lusso di Diego Della Valle mentre erano in vacanza. Il ...Insomma, il mistero sulla 'dello yatch' relativo ai Theè risolto: un semplice alterco tra coniugi, come capitata in tutte le famiglie, dove i toni si sono un poco alzati ed è scappata ...Durante una diretta Instagram Fedez e Chiara Ferragni hanno commentato l'ormai famosa lite avvenuta sullo yacht a fine agosto.Chiara Ferragni e Fedez litigio: i due ci danno la loro versione in merito al tanto chiacchierato episodio in Sardegna, ma qualcosa non ...